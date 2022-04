Le Marrakech du Rire ouvre la billetterie de sa 10e édition

Le Marrakech du Rire revient à la cité ocre pour fêter son 10ème anniversaire du 15 au 18 juin après deux ans d’absence. Pour fêter sa décennie, le spectacle proposera aux spectateurs des rencontres inédites et des révélations de talents arabophones et francophones. Les billets pour l’évènement sont disponibles en vente dès ce jeudi 21 avril sur le site marrakechdurire.com et sur les sites fnac.com et guichet.ma, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le mercredi 15 juin, le spectacle «Humouraji» ouvrira le Marrakech du Rire au palais Badii pour mettre à l’honneur les humoristes arabophones. Autour de Taliss, on retrouvera sur scène Rachid Rafik, Said & Wadie, Ayoub Idri, Fadoua Taleb, Driss & Mehdi, Yassine Ghelfane, Brahim Kabbaj, Adnane El Azaar, Mounaim Seffouri ou encore Ahmed El Younami.

Le 16 juin, le palais Badii de Marrakech accueillera le temps d’une soirée unique le Marrakech Comedy club où 10 humoristes offriront 1h30 de stand-up francophone dans «le plus beau Comedy Club du monde». Vendredi 17 et samedi 18, le grand gala du Marrakech du Rire fera briller Marrakech jusqu’aux petits écrans du monde entier avec une diffusion tout le long de l’année et en France sur la chaîne M6. Cette édition verra la participation exceptionnelle de Kev Adams, Michaël Youn, Ahmed Sylla, Jarry, Jeff Panacloc, Maxime Gasteuil, Paul Mirabel, Fatsah Bouyahmed et bien d’autres.

En 10 éditions, plus de 500 artistes se sont produits sur les scènes du Marrakech du Rire, faisant le plaisir de plus de 80 millions de téléspectateurs cumulés en moyenne par édition et près de 550 000 visiteurs depuis 2010. Premier évènement humoristique le plus suivi sur Facebook, le Marrakech du Rire est le numéro 1 en top tweet le soir de la diffusion du gala sur M6 depuis 2013, avec jusqu’à 110 millions de personnes touchées durant l’évènement, concluent les organisateurs.