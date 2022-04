Maroc : Des sit-in ce samedi contre la flambée des prix à l'appel du Front social

Le Front social marocain a dévoilé, cette semaine, l’heure et le lieu des sit-in prévus, samedi 23 avril, dans 16 villes marocaines contre la flambée des prix. Dans un communiqué, il a expliqué que ces sit-in interviennent pour protester «contre la hausse des prix et la répression systématique des différentes catégories sociales et des voix libres». Cette liste préliminaire sera complétée par d’autres villes, ajoute-t-on.

Dimanche 17 avril, le secrétariat national du Front social marocain a annoncé, à l'issue d’une réunion, sa décision d’organiser ce samedi plusieurs sit-in, «après avoir évoqué les traits les plus importants de la situation actuelle, qui mêle flambée obscène et oppression». Le front organise également, ce jeudi, un colloque en visioconférence sur la question des prix élevés, de la sécurité énergétique et de la responsabilité de l’État et annonce qu’une marche nationale à Casablanca est prévue, dont la date sera annoncée prochainement.

Ce samedi, un sit-in central se déroulera à Mohammedia, devant le siège de la raffinerie la Samir, pour «protester contre les prix élevés du carburant, dénoncer le monopole et exiger sa réactivation et sa nationalisation en tant que contribution à la sécurité énergétique de notre pays», poursuit le Front. Un rendez-vous confirmé par le Bureau syndical unifié de la Confédération démocratique du travail (CDT) au sein de la Samir. Ce dernier vient d’appeler, ce jeudi, à prendre part à ce sit-in, après les prières de Tarawih, pour «exiger le redémarrage» de la raffinerie marocaine et protester contre la cherté du carburant et le coût de la vie.