Maroc : La «Route des empires», une application pour découvrir le patrimoine présaharien

L’application «route des empires» a enfin vu le jour sur les plateformes Playstore et Appstore, permettant aux utilisateurs d’accéder à des visites virtuelles pour mieux connaître le patrimoine présaharien du Maroc, a annoncé mardi le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. L’initiative est lancée par le département, en partenariat avec l’ambassade de France au Maroc et le Centre Jacques Berque (CJB) à Rabat. Le projet continuera à évoluer pour proposer les contenus en différentes langues : amazighe, arabe et française.

Il s’agit de la première application de visite virtuelle des sites archéologiques du Maroc, présentée par le ministère lors de l’inauguration du Mois du patrimoine, lundi 18 avril. Cette cérémonie s’est tenue en présence de représentants marocains et français, afin de marquer le lancement de cette «expérience immersive dans des sites archéologiques du Moyen-Age», a indiqué l’ambassade de France.

إطلاق تطبيق "طريق الإمبراطوريات" بشراكة مع سفارة فرنسا و"جاك بيرك" يُسهِّل الزيارات الافتراضية لمواقع أثرية مع المعلومات اللازمة حولها.



وستقوم مصالحنا بتزويده بمواقع أخرى والعمل على ترجمته للعربية وللأمازيغية.



التطبيق متواجد بالappstore وandroid تحت اسم «route des empires». pic.twitter.com/RB2dSv4Tqs — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) April 19, 2022

Le projet a été confié au collectif ByAppli.ma. L’application est téléchargeable librement, permettant de découvrir la Route des empires sur tablette et sur smartphone. Le site dédié au projet indique que trois formes de consultation sont disponibles. La démonstration accompagnée peut se faire dans les salles Micro-folies des Instituts français de Casablanca, Meknès, Marrakech et Rabat. Elle sera «également disponible sur chacun des sites, au sein de leur Centre d’Interprétation Patrimoniale dédié».

Le mode online permet une découverte de ces lieux en formats 2D et 3D. En offline, l’application permet de visualiser la Route des empires en 2D seulement, sur une carte de type Google maps.

Cette initiative est lancée dans le cadre du soutient à la recherche archéologique et à la valorisation du patrimoine par le CJB, particulièrement sur six sites phares dans trois régions présahariennes, avec l’espoir que cette expérience s'étende à d’autres sites dont regorge cette zone du Maroc.