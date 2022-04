Maroc : Rapport du FMJJ sur le journalisme et les droits humains pour l'Examen périodique universel

Le Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ) a annoncé, ce mercredi, avoir préparé un rapport, conformément aux critères de forme et de fond énoncés dans les lignes directrices, concernant les soumissions des parties prenantes dans le cadre du 4ème cycle de l’Examen périodique universel (UPR). Dans un communiqué, le FMJJ explique avoir travaillé, du point de vue de son domaine de préoccupation et en s’appuyant sur les recommandations antérieures du mécanisme de l’Examen lors de son troisième cycle en 2017, sur l’élaboration de recommandations pertinentes pour les médias et la liberté de la presse au Maroc.

Cette contribution permettra ainsi «d’enrichir les travaux du mécanisme de l’Examen périodique universel auquel le Maroc sera soumis pour la quatrième fois en novembre 2022 en tant qu’échéance nationale permettant l’évaluation de la situation générale des droits de l’Homme au Maroc en Novembre 2022», poursuit le Forum. Ce rapport parallèle présente des propositions visant à renforcer le système de protection des femmes journalistes en appelant notamment à l’inclusion de la dimension de genre comme indicateur dans la préparation des rapports nationaux sur la liberté de la presse.

Sur le volet de la protection juridique des journalistes, il considère que la protection garantie en vertu d’un certain nombre de lois régissant la liberté d’opinion et d’expression va à l’encontre du maintien d’autres dispositions juridiques présentes au niveau du Code pénal, limitant parfois les acquis et le progrès accompli. De plus, la protection juridique de la confidentialité des sources pour les journalistes devrait être immunisée, conformément aux normes du droit international des droits de l’Homme.

En ce qui concerne l’autorégulation de la presse, le FMJJ appelle à la révision de la loi n° 90.13 sur la création du Conseil national de la presse et de ses textes réglementaires afin qu’ils puissent faire l’objet d’un examen approfondi, afin de s’assurer que cette institution est conforme aux normes établies et aux pratiques pionnières dans le domaine de l’autorégulation de la presse. Le rapport plaide aussi pour un «organe national interprofessionnel indépendant, principalement pour assurer l’impartialité du secteur de la publicité».