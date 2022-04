Des dizaines de commerces musulmans détruits par l’État à New Dehli

La répression des musulmans continue en Inde, avec la destruction de dizaines de commerces à New Delhi, dans le quartier de Jahangirpuri, majoritairement musulman. Si l’État prétend que les commerces aurait été construits illégalement, rapporte RFI, les premiers concernés sont convaincus qu’il s’agit d’une nouvelle étape dans la répression des musulmans dans ce pays dirigé par un gouvernement nationaliste hindou.

«Nous avons grandi ici et réussi à gagner un peu d’argent. Et tout un coup, ils démolissent tout, sans nous prévenir», déplore Medina, sur les ruines de son magasin de légumes, qu’elle tenait avec sa famille depuis plus de 30 ans.

Quelques jours plus tôt, des affrontements avaient été déplorés dans le même quartier après qu’une procession religieuse hindoue, à laquelle des groupes nationalistes participait, se soit accrochée avec des musulmans du quartier à proximité d’une mosquée, rapporte la BBC.

Les nationalistes au pouvoir avaient promis de venger les hindous, et c’est chose faite. «Le bulldozer a détruit la porte de la mosquée, mais il n’a pas touché au temple hindou à côté. Ici, nous avons toujours considéré que Dieu était unique, mais eux font la différence entre hindous et musulmans», déplore Medina.

Si la Cour suprême a ordonné le statu quo sur cette campagne ce mercredi, la démolition des commerces a continué, les autorités prétendant ne pas avoir reçu l'ordre de la cour, rapporte The Hindu. «Nous sommes dans une société qui suit la règle de droit... Bien que le monde entier connaisse l'ordonnance de la cour... Bien qu'ils sachent que vous êtes intervenus, ils continuent de dire "nous n'avons pas reçu l’ordonnance"», déplore Dushyant Dave, un des avocats des résidants.

Depuis plusieurs mois, des musulmanes se battent pour pouvoir garder leur voile à l’école dans l’État du Karnataka dans le Sud du pays. L'arrivée au pouvoir du nationaliste hindou nationaliste de Narendra Modi en 2014 s'est accompagnée par une hausse des faits de discrimination et de violence à l’encontre des minorités religieuses.