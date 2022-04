Réception de 495 demandes d'appui de mise à niveau des établissements d'hébergement touristiques

Un total de 495 demandes d'appui ont été reçues couvrant toutes les régions et toutes les catégories d’établissements d’hébergement touristiques (EHT) allant du 5 étoiles au gîte classé, pour bénéficier de l’appui de l'État dans le cadre du plan d’urgence pour le volet mise à niveau de ces établissements.

Conformément aux délais énoncés, les soumissions pour bénéficier de l'appui de l’État ont été arrêtées le 15 avril, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Cette opération a été rendue possible grâce à la mobilisation des différentes parties prenantes et au dispositif mis en place qui se base sur la formalisation des procédures d’octroi, la mise en place d’une plateforme numérique et la dématérialisation des processus.

Les demandes sont actuellement examinées par le comité technique local, composé de la délégation du tourisme, de l’association des professionnels et de l’expert technique, précise le communiqué, notant que les EHT éligibles seront classés en fonction de la note qui leur sera octroyée à l’issue de l’évaluation qui combinera plusieurs critères.

Il s'agit du maintien de l’outil de production, sur la période de la pandémie, l’engagement citoyen de l’EHT : le maintien de l’ouverture et des emplois ; et l’optimisation des besoins de l’EHT qui sera évaluée notamment en fonction de la nature des actions d’amélioration proposées pour la reprise.

À signaler que les destinations les plus prisées par les touristes et ayant les plus fortes concentrations en EHT ont été à la tête des demandes, à savoir : Marrakech, Agadir, Casablanca, Tanger, etc.

Le plan d’urgence de relance du secteur touristique a été approuvé par le gouvernement avec un montant global de 2 milliards de dirhams (MMDH), dont 1 milliard réservé à la mise à niveau des EHT. Un deuxième appel à manifestation d’intérêt de 97 MDH sera lancé pour certains cas particuliers conformément à la convention.