Ceuta demande de mettre fin à la dérogation permettant aux Marocains d'y entrer sans visa

Le président du gouvernement de Ceuta, Juan Jesús Vivas a demandé au gouvernement espagnol de supprimer l'exception selon laquelle le traité de Schengen permettait jusqu'à présent aux Marocains résidant à Tétouan d'accéder à la ville espagnole sans visa. Selon la presse ibérique, cette demande a été formulée par Vivas lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares.

Juan Vivas a également réclamé une autre des demandes historiques ; celle de l’intégration de la ville autonome dans l'union douanière de l'UE, appelant à ce que les institutions communautaires lui donnent un statut comparable à celui des régions ultrapériphériques. Dans une déclaration, recueillie par Europa Press, l'exécutif de Ceuta a qualifié la rencontre de Vivas avec Albares de «pertinente en raison de l'importance des questions abordées», «satisfaisante en raison des conclusions tirées» et «selon le climat de cordialité et caractère institutionnel de loyauté qui caractérise les relations entre le ministère et le gouvernement de la ville».

Le président de Ceuta a réitéré son «évaluation positive» de l'accord signé à Rabat le 7 avril entre le gouvernement espagnol et le Royaume du Maroc et a assuré que ledit accord «ouvre une période d'opportunités d'adoption d'initiatives et de mesures au profit de la stabilité et de la prospérité» de la ville autonome.

Concernant la «prochaine réouverture» de la frontière du Tarajal de manière «progressive», Vivas a indiqué que cette opération «doit aboutir à la normalisation de ce passage tant pour la circulation des personnes que pour la circulation des marchandises». Selon lui, cela «doit conduire, en ce qui concerne le transit des personnes, à la suppression de l'actuelle dérogation au traité de Schengen (…) et, en ce qui concerne les marchandises, par l'établissement d'un bureau de douane commerciale».