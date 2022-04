La faculté des lettres de Mohammedia secouée par un scandale de harcèlement sexuel 

La faculté des lettres et des sciences humaine de Mohammedia est secouée par un nouveau scandale. En effet, deux étudiantes ont accusé un professeur d'université de harcèlement sexuel et de chantage.

Un communiqué de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), relayé par la presse arabophone, a confirmé que les deux étudiantes ont porté plainte auprès des services de sécurité contre leur professeur, âgé de 62 ans. La brigade nationale de la police judiciaire de la ville de Mohammedia a alors ouvert une information judiciaire sous la supervision du parquet compétent, mardi.

Selon la même source, un ensemble de contenus numériques saisis dans le cadre de cette affaire ont fait l'objet de l'expertise technique nécessaire, afin de vérifier les actes délictueux commis. Le professeur suspect, qui enseigne la langue anglaise au sein de ladite faculté, a été placé en garde à vue en attendant la fin de l’enquête.

À rappeler que l'Université Hassan I de Settat a également été secouée, ces derniers mois, par un scandale de harcèlement sexuel et chantage, dont les auteurs présumés sont des enseignants à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Un premier enseignant a déjà été condamné à deux ans de prison ferme par la Chambre criminelle de première instance de la Cour d'appel de Settat. Le mois dernier, le tribunal de première instance de la ville a condamné deux professeurs à des peines allant d’un an à un an et demi et des amendes allant de 5 000 à 7 000 dirhams. La même cour a innocenté deux autres enseignants poursuivis dans cette même affaire.