Maroc : Appel à accélérer l'intégration des étudiants marocains d'Ukraine

Les parents et tuteurs des étudiants marocains de retour d'Ukraine ont manifesté, mardi à Rabat, appelant les autorités marocaines à «accélérer l’intégration» de leurs enfants dans les universités marocaines et demandant une intervention royale. Devant le siège du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, ils ont ainsi appelé le gouvernement à mettre en œuvre ses promesses.

Le sit-in a été organisé à l’appel de la Coordination des familles d'étudiants revenant d'Ukraine, qui a informé avoir déposé deux correspondances au bureau d’ordre du ministère concerné en mars dernier, sans recevoir les réponses qu'elle attendait. «Les familles ont passé environ trois mois de tourment afin d'effacer les effets psychologiques et les répercussions de la guerre de la mémoire de leurs enfants d'une part, et pour penser à leur avenir, qui est en jeu», confie l’un des parents dans des déclarations à la presse, ajoutant ces «famille ont vendu leur bien pour scolariser leurs enfants» et estimant qu’il «n'est pas possible de traiter leur dossier en dehors de l'agenda prioritaire».

Bien qu’ils reconnaissent les efforts du Maroc pour rapatrier leurs enfants, les parents des étudiants marocains revenant d’Ukraine dénoncent le retard des procédures d'intégration et l’absence d’annonce des premières mesures, confirmant que l’exécutif prend le dossier avec le sérieux nécessaire. Lors de la dernière réunion avec les familles des étudiants, le ministère de l’Enseignement supérieur aurait promis d’engager les démarches de réception des dossiers des personnes concernées.

Les parents attendent ainsi les chiffres liés au nombre d'étudiants et les possibilités qui s'offrent à eux pour leur intégration en fonction des capacités des établissements, d’autant plus que plusieurs opteront pour cette option, compte tenu des coûts élevés des études dans les pays voisins de l'Ukraine.