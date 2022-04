Maroc-France : «Azimuths Bike 2022» pour distribuer une tonne de dons au Moyen-Atlas

La semaine prochaine, 32 participants dont 20 cyclistes et 11 bénévoles pour la logistique traverseront quatre régions du Maroc en vélo, dans le cadre d’une action caritative protée par des Franco-marocains. De Tanger à Azilal, en passant par Chefchaouen, Ketama, Fès, Khénifra, Beni Mellal et Tillougguite, cette initiative permettra de distribuer près d’une tonne d’affaires vestimentaires et scolaires à des familles marocaines du moyen-Atlas.

Baptisé «Azimuths Bike 2022», le projet est porté par Azimuths Fondation et parrainé par le comédien et humoriste français Wahid Bouzidi Du Djamel Comedy Club. Parmi les participants, il s’agit notamment de cinq anciens sportifs de de haut niveau, à savoir Jalil Narjissi, Omar Hassan, Christian Califano, Cédric Rosalen et Remi Martin. Il s'agit aussi de 15 sapeurs-pompiers professionnels qui viendrint de France.

L’événement coïncide surtout avec le 11ème anniversaire d’Azimuths Fondation, association fondée par Jalil Narjissi et sa famille. «Je suis d’origine marocaine, issu d’une famille de trois frères et une sœur, qui vit actuellement au Maroc depuis une dizaine d’années», nous confie ce mercredi l’international marocain. «Je suis un grand amoureux de la montagne et du Maroc. J’ai parcouru le pays à pieds et à vélo et je connais bien le Maroc profond», ajoute-t-il.

Venir en aide à des familles dans le besoin

Ancien capitaine pour l’équipe nationale du Maroc du Rugby pendant dix ans, le sportif franco-marocain rappelle que cette expérience lui a permis de «créer des liens». «Autant donc de lier les passions avec l’aide envers ces personnes nécessiteuses», note-t-il à propos d’«Azimuths Bike 2022».

«J’ai déjà effectué des initiatives pareilles, où j’ai parcouru tous l’Atlas en VTT avec un camion pour distribuer des ballons et des affaires pour les enfants que je voyais aux bords de la route et dans les villages. Au fur et à mesures, j’ai eu envie de faire des périples au Maroc.» Jalil Narjissi

Le Franco-marocain explique aussi qu’Azimuths Fondation a déjà opéré des actions similaires. «On récolte ainsi des affaires qu’on lave, qu’on trie et qu’on distribue aux familles et aux enfants au Maroc, dans des régions reculées», détaille-t-il. De plus, sur le terrain, l’association dispose «de contacts dans chaque ville, notamment avec des associations et des responsables de villages qui connaissent les familles dans le besoin».

Dans ce sens, «Azimuths Bike 2022» sera échelonnée en sept étapes sur une distance de 1 000 kilomètres, le tout en sept jours, soit du 29 avril au 6 mai. L’action coïncidera donc avec la période de l’Aïd El Fitr, où les parents se mobilisent pour l'achat de nouveaux vêtements pour leurs enfants. Enfin, les participants seront transférés d’Azilal vers Marrakech en bus, concluent les organisateurs.