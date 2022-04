France : Le gouvernement questionné sur le déclassement de Chadia Arab au CJB

Le Conseil d’administration de l’Université d’Angers a voté à l’unanimité une motion, pour demander au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) d’interroger celui de l’Europe et des Affaires étrangères sur le déclassement de la géographe, enseignante de chercheuse franco-marocaine Chadia Arab de sa première place au concours d’accès au poste de directrice du Centre Jacques Berque de Rabat.

Dans sa motion rendue publique mardi 19 avril, l’université rappelle que la chargée de recherche au CNRS, membre du laboratoire UMR-ESCO, a été classée première après son audition, le 3 mars dernier, par le conseil scientifique chargé du recrutement. Le 31 mars, «après une intervention du Comité d’orientation stratégique des Instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) représentant les trois tutelles, le dossier de Chadia Arab a été déclassé au profit de la candidate classée deuxième», indique l’établissement, ajoutant que les raisons de ce déclassement «ne sont pas connues».

Le même avis rappelle que «les précédents retracés dans la pétition qui circule au sein du CNRS conduisent à s’interroger sur le fait que l’origine de Chadia Arab, qui bénéficie d’une double nationalité, puisse être en cause, ce qui constituerait une discrimination insupportable». L’Université d’Angers, à laquelle la géographe est rattachée, rappelle les «valeurs d’égalité républicaine et de la liberté académique» pour questionner les ministères de tutelles sur les raisons du non-respect de l’ordre de classement «établi par le conseil scientifique sur la base de l’excellence académique des candidats».

À la suite des révélations sur le déclassement de Chadia Arab, un large collectif d’intellectuels français et internationaux ont signé une tribune et une pétition dénonçant une «décision scandaleuse» et des «pratiques discriminatoires contre la méritocratie républicaine». Le 8 avril dernier, une lettre de soutien rédigée par le chargé de mission égalité et le référent lutte contre le racisme et l’antisémitisme au sein de l’Université d’Angers a été adressée au président de cette dernière, pour formuler le vœu que la décision de déclassement soit révisée par les trois tutelles (MEAE, le MESRI et le CNRS).