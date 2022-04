Maroc : Convention pour la création de 5 000 emplois dans l'outsourcing

Les quatre mémorandum d’entente ont été signé par Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique, et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce. / DR

Une cérémonie de signature de quatre mémorandums d’entente relatifs à des projets d’investissement dans le secteur de l’outsourcing s'est tenue, ce mercredi à Casanearshore, par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Pas moins de 5 050 nouveaux emplois directs devraient être créés à l’horizon 2026 pour un total de 65 millions de dirhams d'investissement, notamment à Tanger, Fès, Rabat, Casablanca et Agadir, apprend-on d’un communiqué des ministères concernés.

Quatre opérateurs internationaux dans le secteur de l’outsourcing vont ainsi développer leurs activités au Maroc. Il s'agit de NTT Data Morocco, filiale de Nippon Telegraph and Telephone, 6e plus grand fournisseur de services informatiques au monde. La filiale devrait créer à terme 1 000 emplois. Le groupe FusionBPO s’implantera avec sa filiale Phoneo, spécialisée dans le business process outsourcing, le front et le back office, permettant la création de 2 000 emplois.

À Fès, la société spécialisée dans la relation client Cnexia, filiale de Bell Canada, s’engage à crééer 1 750 emplois, en plus des 800 qu’elle emploie actuellement. Eids Maroc enfin, spécialisé dans la gestion commerciale et la fourniture de prestations outsourcing, s’engage à créer 300 emplois.

Ces investissements concernent plusieurs écosystèmes de l’outsourcing, dont l'externalisation des métiers liés aux technologies de l'information et de la communication, l'ingénierie et la R&D ou encore l’analyse des données sectorielles.

Le secteur de l’outsorcing place aujourd’hui le Maroc parmi les 3 premières destinations en Afrique, indique le communiqué, soulignant que le secteur emploi plus de 120 000 personnes dans le Royaume, pour un chiffre d'affaires à l’export de 13 milliards de dirhams en 2021.