Nador : Six interpellations pour traite humaine et immigration irrégulière

Les éléments de la brigade anti-gangs relevant de la Police judiciaire de Nador ont interpellé, mardi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), six individus soupçonnés de liens avec des réseaux internationaux s'activant dans l'organisation de l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains par voie maritime.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les prévenus ont été appréhendés lors d'opérations sécuritaires simultanées menées à Nador, Zeghanghane et la zone rurale Laassara de la commune Beni Sidal.

Les investigations menées en lien avec cette affaire ont permis de localiser de grands ateliers de fabrication et de montage de canots pneumatiques et des plaques en bois utilisées dans les opérations d'immigration clandestine par voie maritime, équipés de matériels de couture, d'emballage et d'assemblage des pièces de bois utilisées dans la fabrication des embarcations.

Les perquisitions ont permis la saisie de deux voitures, deux moteurs, d'appareils de communication et de géolocalisation marine, ainsi que quatre conteneurs de carburants, trois pompes à air et 27 canots pneumatiques dont 12 en fabrication, soupçonnés d'être utilisés à des fins criminelles dans le cadre de réseaux d'immigration irrégulière, a précisé la DGSN.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de confondre toutes les personnes impliquées dans ces actes criminels et de déterminer toutes les ramifications régionales et internationales de ce réseau criminel.