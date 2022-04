Attijariwafa bank s’installe au Tchad

Le groupe Attijariwafa bank a annoncé ce mardi la création d’une nouvelle filiale au Tchad dénommée Attijari bank Tchad, consolidant sa présence dans la zone Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, apprend-on d’un communiqué de la banque.

Le Tchad est un marché aux perspectives d’évolution prometteuses qui bénéficie d’un positionnement géostratégique unique, précise le communiqué, ajoutant que le pays profite d’une population jeune et d’un fort potentiel de développement économique.

Cette implantation permet au groupe Attijariwafa bank d’étendre son réseau international à 26 pays et de poursuivre sa stratégie de développement panafricaine visant à s’édifier comme groupe bancaire et financier panafricain leader.

En plus de ses activités bancaires, Groupe Attijariwafa bank opère à travers ses filiales dans de nombreux métiers financier comme l’assurance, le crédit, la gestion d’actifs, l’intermédiation boursière, etc.

Avec plus de 20 583 collaborateurs et un portefeuille de 10,6 millions de clients, le groupe est présent dans 26 pays à travers ses filiales. Le groupe est présent notamment en Afrique au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, Tunisie et au Tchad désormais. En Europe, Attikariwafa bank est présent en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, et au-delà, des sociétés financières ou des bureaux de représentation du groupe sont présents à Londres, Genève, Montréal, Abu Dhabi, Dubai et Riyadh.