Marrakech célèbre le mois du patrimoine avec une série d'activités artistiques et culturelles

Le coup d’envoi d'une série d'activités à vocation artistique et culturelle, inscrite dans le cadre du «Mois du patrimoine», un événement éclectique destiné à mettre en lumière ce legs ancestral et singulier, a été donné lundi soir au somptueux Palais Badii à Marrakech. La cérémonie a été marquée par le vernissage d’une exposition d’arts plastiques de l’artiste Safa Hafid.

Prévue jusqu'au 18 mai prochain à l'initiative de la Direction régionale de la culture Marrakech-Safi, cette manifestation se propose de valoriser davantage le patrimoine culturel marocain et de mettre en exergue la singularité et l'authenticité du patrimoine matériel et immatériel de la région, avec un focus sur ses prolongements civilisationnels.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la manifestation culturelle, l'assistance a été également conviée à suivre un film-documentaire sur le Palais Badii, visant à faire connaitre ce site historique emblématique, suivi ainsi d’une soirée soufie de la Hadra animée par la troupe féminine Nour Houda pour l’Inchad et Samâa.

Le programme du mois du patrimoine comprend des expositions artistiques et patrimoniales pour mettre en avant l'histoire et des archives de la cité ocre, outre la projection de documentaires et vidéos mettant en relief la spécificité historique et patrimoniale de la région.

Au menu figurent aussi six conférences qui aborderont des thèmes se rapportant à la mosquée de la Koutoubia, à la ville d’Aghmat, à Sidi Rahal et à El Kelâa des Sraghna. Le grand public aura aussi rendez-vous avec deux séminaires axés sur les nouvelles découvertes archéologiques à la grotte de Bizmoune dans la province d’Essaouira et à Aghmat, ainsi que sur les résultats de l’opération de préservation et de valorisation des sites historiques Bab Agnaw et Palais El Bahia. À cette occasion, il sera procédé à la signature des ouvrages «Tribu Mesfioua: le territoire et la société» et «Agdal barani».

Le programme comporte, en outre, la 5e édition de la caravane du patrimoine sous le thème «Valorisation du patrimoine et préservation de la mémoire» qui fera escale à El Kelâa des Sraghna, Aghmat et Safi.