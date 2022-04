Jamel Debbouze veut adapter l’histoire d’Ahmed Boughéra El Ouafi au cinéma

En 1928, le premier olympique d'origine algérienne remporte une médaille d’or aux Jeux olympiques à Amsterdam. Ahmed Boughéra El Ouafi, cet athlète d'origine algérienne que personne n’attendait, remporte le marathon pour la France à 30 ans. Tombé dans l’oubli, le nom d'El Ouafi a ressurgi quant le journaliste Paul Carcenac s’est associé avec le scénariste Pierre-Roland Saint-Dizier et le dessinateur Christophe Girard pour raconter l’histoire hors du commun d’El Ouafi dans une bande dessinée paru en février, rapporte Le Figaro.

Aujourd’hui, c’est le Franco-marocain Jamel Debbouze qui s’intéresse à l’histoire d’El Ouafi et souhaite la raconter, sur le grand écran cette fois. «En mettant une option sur l'album, Jamel Debbouze nous a sacrément surpris. Mais comme je construis mes albums comme des films de cinéma, je ne peux m'empêcher de trouver cela presque logique», a commenté Christophe Girard.

«Ahmed Boughéra El Ouafi était un athlète profondément bienveillant et gentil. Il n'avait pas l'esprit compétiteur. Certains journaux ont pu titrer après sa victoire aux J.O. que la France l'avait surnommée "la gazelle du désert". Et pourtant, il a fini sa vie dans la misère», déplore le dessinateur.

«En revanche, si Jamel veut faire les choses bien, il faudra qu'il mette les moyens financiers : l'histoire d'El Ouafi, c'est un mélange entre Les Chariots de feu, Indigène et La Belle équipe de Jean Renoir... On voyage de l'Algérie à Paris, en passant par Amsterdam ou New York. C'est un véritable blockbuster !» a-t-il encore ajouté.