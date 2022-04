Le PIB marocain réévalué à la hausse sur une base 2014 au lieu de 2007

Le Maroc a procédé à l'établissement d’une nouvelle année de base de ses comptes nationaux, en l'occurrence 2014 au lieu de 2007, en se référant au Système de la comptabilité nationale (SCN) 2008, a annoncé ce mardi, le Haut-commissariat au plan (HCP).

Les comptes nationaux du Maroc sont établis selon les prescrits du SCN, une norme internationale préparée et publiée sous l’égide des Nations unies, de la Commission européenne, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale.

En se référant au SCN, les comptes nationaux marocains présentent une description cohérente, exhaustive et pertinente du fonctionnement de l'économie, ajoutant que celle-ci a cependant vocation à connaitre des évolutions dans le temps. Le cadre conceptuel des comptes nationaux comme les nomenclatures utilisées pour présenter les résultats doivent donc évoluer pour s'adapter aux mutations de l'économie nationale.

En outre, le HCP procèdera également à l'utilisation de nouvelles sources d’informations. Il s'agit principalement des enquêtes sur les structures économiques des entreprises non financières, de l’enquête nationale sur le secteur informel, de l’enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages et de l’enquête sur les investissements des Administrations Publiques, toutes avec comme référence 2014.

En outre, une nouvelle classification des activités et des produits a été adoptée, avec des nomenclatures des activités et de produits qui permettent de décrire les activités des différents agents économiques, leurs produits et leurs échanges, tandis que d'autres ont été mises en place dans la base 2014 des comptes nationaux marocains.

Le passage à la nouvelle base 2014 a été accompagné de l’alignement du compte du reste du monde aux statistiques de la balance des paiements établies selon la 6e édition, étant donné que la nouvelle nomenclature des produits le permet.