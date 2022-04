Football : Le transfert de Noussair Mazraoui vers le Bayern Munich serait «proche»

Alors que son contrat avec l'Ajax Amsterdam expire et qu’il souhaite partir sous d'autres cieux, le latéral droit Noussair Mazraoui est désormais plus proche du Bayern Munich que du FC Barcelone. Selon la presse néerlandaise et allemande, le transfert de Mazraoui vers le Bayern serait «proche».

«Alors que Sport 1 et Fabrizio Romano évoquaient auparavant un accord imminent entre le joueur et le champion d'Allemagne, BILD rapporte que les deux parties ont désormais résolu les détails et le Marocain a donné sa parole au club allemand», écrit Voetbal Zone.

Noussair Mazraoui aurait choisi le club européen le plus titré du XXIe siècle il y a quelques semaines. Plus tôt, le FC Barcelone semblait avoir les meilleures chances pour signer Mazraoui, tandis que le Borussia Dortmund et l'AC Milan ont également manifesté leur intérêt.

BILD a précédemment rapporté qu'une proposition de salaire de huit millions d'euros par an avait réussi à convaincre le défenseur. Selon Romano, l'accord a été conclu lors de la dernière rencontre avec l'agent Mino Raiola. Le Bayern espère conclure l'accord dans les prochains jours, ajoute-t-on.

La presse sportive rappelle que l’international marocain «a déjà indiqué en janvier qu'il partirait à la fin de la saison en cours» de l’Ajax, avec lequel Noussair Mazraoui a remporté l’Eredivisie à deux reprises (2019 et 2021), deux coupes des Pays-Bas (2019 et 2021) et une Supercoupe des Pays-Bas en 2019.

En effet, «des discussions avec l'ancien directeur des affaires du football Marc Overmars au sujet d'une prolongation n'ont pas abouti», explique-t-on, rappelant la déclaration du Néerlando-marocain, qui a affirmé vouloir se «lancer dans une nouvelle aventure».