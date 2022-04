Energie solaire : Le Maroc lance la première phase du programme Noor PV II

L'Agence marocaine pour l'énergie solaire (Masen) a procédé à l'attribution de 13 lots sur les 14 que compte le programme solaire Noor PV II, d’une puissance de 400 MW. Ces lots sont répartis sur 7 sites pour une capacité totale de 333 MW, rapporte Le360.

L’annonce intervient suite à l’appel à projets lancé par Masen et le ministère de l’Énergie en 2021. La même source précise que les lots relatifs à la phase 1 de ce programme ont été attribués à quatre entreprises.

Ainsi, Taqa Maroc, producteur marocain d'électricité, filiale du groupe émirati Taqa, a remporté les lots 1 à 4 à Sidi Bennour et le lot 5 à Kelaa Sraghna. Les 5 projets ont un objectif de capacité de 48 MW chacun. La société italienne d'énergies renouvelables, Enel Green Power Morocco, a remporté les lots 6 à 9 sur le site de Bejaad, dans la province de Khouribga (48 MW pour chaque projet).

Amea Power, société d'énergie renouvelable basée à Dubaï, a remporté les lots 10 et 11, respectivement à Taroudant et El Hajeb (48 MW chacun) alors que la société française Voltalia a remporté les deux derniers lots situés à Guercif et à Ain Beni Mathar dans la province de Jerrada. Les deux projets ont une capacité de production de 48 MW et 69 MW respectivement, conclut la même source.