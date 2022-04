Histoire : Quand le cirque Amar se produisait au Palais Royal de Rabat

Le cirque Amar est né d’une volonté de divertir d’Ahmed Ben Amar el Gaid (1860-1913). Investi de communiquer son penchant pour le spectacle, ce natif de Kabylie organise, très jeune, des représentations qui réunissent des dompteurs, des danseuses du ventre et des amuseurs dans plusieurs localités au Nord de l'Algérie. Séduit, le public est au rendez-vous et s'enthousiasme d'assister aux prochaines dates. En réponse à cette adhésion grandissante, Ahmed se lance le pari de dresser son premier chapiteau à Sétif. Un défi qu'il relèvera haut la main.

L'engouement est tel qu’Ahmed cherche à conquérir de nouvelles terres. Ainsi, à partir des années 1890, son élan le conduit en France métropolitaine où il dirige un nouveau spectacle sous le nom de «La grotte algérienne». En guise d’animation principale, il présente un numéro de danse du ventre qu’assurent les «Ouled Nails», un groupe de tribus nomades d'Algérie. Ses représentations reçoivent un accueil positif et son nom s'invite dans les discussions de tables, autour desquelles son talent est reconnu.

Les plus jeunes dompteurs du monde

Le hasard occasionne une rencontre qui marquera sa vie, celle de Marie, fille de Monsieur Bonnefoux, directeur de la «Ménagerie Lozérienne» de Mende. Animés par des ambitions similaires, les deux tourtereaux se jurent fidélité et mettent au monde six garçons. Quatre d’entre eux manifestent un intérêt pour la discipline de leur père. Attentif à cette vocation précoce, le patriarche les introduit progressivement dans ses spectacles. Ainsi, le numéro des «plus jeunes dompteurs du monde» voit le jour et attire l'attention du public de par son caractère exceptionnel.

Ali Amar, le troisième de la fratrie. / DR

En 1913, la famille Amar est amputée du père. Endeuillée, Marie reprend les commandes et se positionne en tête de l’entreprise familiale. S’en suit un passage à vide, compte tenu du déclenchement de la Première guerre mondiale. Pour autant, les frères Amar s’appliquent et leurs efforts sont récompensés. Le cirque reprend vie et s’exporte au-delà des frontières à partir de 1926.

En effet, l’Après-guerre témoigne de la fin des privations. Un mouvement d'euphorie gagne la France et marque le début des années folles. On célèbre la fin de la guerre dans les théâtres, les cabarets mais aussi dans les cirques. De quoi relancer la machine Amar. Cette période est marquée par une renommée croissante du cirque Amar, nourrie par des tournées en Grèce, Turquie, Bulgarie, Hongrie, Autriche, Italie et surtout en Afrique du Nord.

L’âge d’or du cirque Amar

Élevé au rang d’institution, le cirque Amar était devenu une référence. Les représentations se multipliaient et s’invitaient dans les cours des monarques. Preuve en est la représentation donnée au Palais Royal à Rabat le 21 janvier 1937. Deux images immortalisent ce passage.

Le prince héritier Moulay Hassan avec monsieur Amar et son ami monsieur Charles Benitah. / Ph. Roland Benzaken

Âgé de 7 ans, le prince héritier Hassan II est accompagné de Monsieur Amar à gauche ainsi que de son ami Monsieur Charles Benitah. Au centre de l’image, un fauve est tenu en laisse. La deuxième photographie date visiblement du même jour, illustrant le roi Mohamed V avec son fils dans les bras de Monsieur Amar.

Le roi Mohamed V avec le prince héritier Moulay Hassan et monsieur Amar à Rabat en 1937. / Ph. Roland Benzaken

A raison d’une fois par an, deux destinations marocaines figuraient dans la tournée des Amar : Casablanca et Rabat. Une des premières affiches à destination des Casablancais (1938), comprenait des numéros divers. Tels qu’un «Groupe de poneys en liberté» par le jockey d’Epsom, «Art et force» par les frères Hartung, «l’Art d’employer les balles» par Joe Laurin ou encore «Une troupe de merveilleux sauteurs» par les Sherif Bay.

Quelques 90 kilomètres au nord, un internaute témoigne du passage de la troupe à Rabat : «Alors que nous avions une douzaine d’années, nous allions vers le quartier de la Tour Hassan à Rabat assister à l’arrivée du Cirque Amar avec roulottes et autres cages à fauves décorées de clowns, chevaux, lions, etc… Mais le spectacle qui nous plaisait, c’était de voir des éléphants poussant des roulottes ou défilant, la trompe de l’un attrapant la queue de celui qui le précédait. Tous ces animaux étaient caparaçonnés de couleurs vives et le premier avait sur son cou un cornac. Le cirque s’installait sur ce terrain et pour y accéder, il fallait démolir le grillage qui donnait sur la route qui menait au Bou Regreg».

Affiche publicitaire à destination des casablancais (1938). / DR

Dans la suite de son récit, il explique qu'avec l'arrivée du cirque Amar, une grande parade avec des animaux et des artistes en tenue de travail défilaient dans la ville et les avenues. Il souligne aussi le caractère d'événement que représentait le passage de la troupe.

Après de multiples changements de direction qui ont opéré à partir de 1968, le cirque perdra progressivement de son influence et peinera à maintenir sa réputation d'antan. En 1991, la famille Rech-Brand loue l'enseigne et la positionne à la place de leader du cirque Français.