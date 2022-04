Grande-Marlaska : Les frontières terrestres avec le Maroc s'ouvriront de «manière progressive»

Le ministre espagnol de l'Intérieur a indiqué, lundi, qu'il espère que les frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc s'ouvriront «prochainement» et de «manière progressive», comme cela avait déjà été annoncé par le chef du gouvernement, Pedro Sanchez et les autorités marocaines. Fernando Grande-Marlaska a ajouté, lors d'une conférence de presse à Cordoue, qu’une équipe conjointe hispano-marocaine travaille à l'ouverture des frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc.

Il s'est également félicité de la reprise des lignes maritimes entre les deux pays, lancées récemment après une fermeture de deux ans. Quant aux relations entre l'Espagne et le Maroc, il a souligné qu'elles sont «stratégiques, comme toujours». «Maintenant, ce qui est nécessaire est fait, entre deux partenaires fidèles, fiables et stratégiques, entre deux pays frères, liés par les relations du XXIe siècle», a-t-il déclaré.

En réponse à une question sur le changement de position de l'Espagne sur la question du Sahara, Fernando Grande-Marlaska a souligné qu’il n’y a pas eu de «changement», expliquant que l'Espagne a fait un pas supplémentaire concernant le Sahara, mais toujours sous l'égide des Nations Unies et dans le cadre d'une solution acceptable entre les parties impliquées dans le conflit. L'Espagne a fait un pas de plus, tout comme d'autres pays de la région, comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis, a-t-il tenu de préciser.