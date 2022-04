Semaine de la langue espagnole au Maroc du 19 au 23 avril

La semaine de la langue espagnole au Maroc, organisée, du 19 au 23 avril, à l'initiative des ambassades des pays hispanophones accréditées à Rabat constitue une fenêtre sur la culture et la littérature espagnoles, ainsi qu'un outil de découverte de leurs caractéristiques, a affirmé, lundi à Rabat, l’ambassadeur du Pérou au Maroc, Arturo Chipoco.

Cette manifestation culturelle est le fruit d'un partenariat entre les ambassades des pays hispanophones accréditées au Maroc et l'Institut Cervantès de Rabat, dont le but est de faire découvrir la culture et la littérature espagnoles, a indiqué M. Chipoco, également coordinateur de la semaine de la langue espagnole au Maroc.

Le diplomate péruvien a invité les étudiants et chercheurs marocains intéressés par les cultures hispanophone et latine à découvrir de près les activités culturelles de cette édition, qui coïncide avec les célébrations marquant la journée internationale de la langue espagnole le 23 avril, en vue de s'informer sur les caractéristiques et les particularités de la culture espagnole.

De son côté, le directeur de l’Institut Cervantès de Rabat, José María Martínez, a fait savoir que la semaine de la langue espagnole au Maroc fera la part belle à nombre de sujets et thématiques culturels et littéraires d'origine espagnole et latine.

Il s’agit d’une occasion pour mettre en valeur les œuvres littéraires des romanciers et auteurs marocains hispanophones réalisées pendant la pandémie de la Covid-19, a-t-il ajouté, notant que cette édition sera organisée en mode virtuel dans une finalité de faciliter la communication entre participants du Maroc et ceux d’Amérique Latine.

Les ambassades des pays hispanophones accréditées au Maroc partenaires de cet évènement sont l’Argentine, le Chili, la Colombie, Cuba, l’Espagne, le Guatemala, la Guinée Équatoriale, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République Dominicaine, le Salvador et le Venezuela.