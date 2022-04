Espagne - Maroc : Les ports de Tarifa, Algeciras et Almeria reprennent le transport passagers avec voitures

Le port d’Almeria en Espagne a relancé sa liaison avec celui de Nador au Maroc, permettant ainsi à un premier groupe de plus de 300 passagers d’embarquer sur le ferry Wasa Express, de la compagnie maritime Baleària, a rapporté ce lundi Portal Portuario. La même source a ajouté qu’il s’agit du premier voyage entre les deux villes, donnant la possibilité aux voyageurs de prendre leurs voitures avec eux. C’est aussi le cas pour les passagers entre les ports de Tarifa / Algésiras et Tanger depuis ce lundi, alors qu'auparavant, seuls les passagers étaient autorisés.

Président de l’Autorité portuaire d’Almería, Jesús Caicedo a estimé que «l’activité et le mouvement des passagers entre Almería et l’Afrique du Nord est normalisée». «En novembre dernier, la desserte avec les ports algériens de Ghazaouet et Oran a été rétablie, cela s’est fait avec Nador, mais uniquement pour les passagers sans véhicule. Aujourd’hui, lundi, la reprise est totalement achevée, puisque les voyageurs peuvent embarquer avec leurs voitures», a-t-il déclaré au site espagnol.

Sur la ligne Nador-Almería, mercredi 20 avril, les premiers voyageurs avec leurs véhicules pourront également faire la traversée vers la péninsule ibérique sur le ferry de Baleària, a ajouté Portal Portuario. Avec la reprise totale de la desserte vers le Maroc, les autorités portuaires espagnoles espère que cette année, l’opération Paso del Estrecho (OPE) pourra être menée dans la normalité, après deux ans d’annulation en raison de la fermeture des frontières maritimes pour les déplacements des passagers. Les espoirs sont grands, d’autant que le port de Nador représente 50% du trafic.