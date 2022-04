Le FICAM met le Maroc à l’honneur de sa 20e édition

Depuis sa création en 2001, le Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM), organisé par la Fondation Aïcha, ambitionne, avec l’Institut français de Meknès, d’accompagner la jeunesse marocaine en matière de film d’animation. La 20e édition anniversaire du FICAM, qui se tiendra du 6 au 11 mai 2022, célèbrera le film d’animation marocain à travers le Forum marocain du film d’animation, indique un communiqué des organisateurs.

Organisé du 6 au 8 mai, ce premier Forum rassemblera les professionnels du film d’animation, des représentants d’Al Aoula et 2M, des studios d’animation ainsi que l’Institut national des beaux-arts de Tétouan et l’École des beaux-arts de Casablanca. Il permettra d’échanger sur l’avenir du film d’animation au Maroc avec la perspective, dans les années à venir, d’organiser à Meknès un marché du film d’animation marocain, ajoute le communiqué.

Chaque année, le FICAM promeut la ville de Meknès en tant que plateforme marocaine, arabe et africaine du film d’animation et rassemble de grands noms du film d’animation international pour partager leur expérience et savoir-faire avec la jeunesse marocaine. Pour cette 20e édition, le festival accueillera les voix françaises de Marge et Homer Simpson, Véronique Augerau et Philippe Pethyieu.

Le FICAM revient cette année avec une programmation cinématographique exceptionnelle, mais aussi avec un programme de résidence, une compétition internationale de courts et de longs-métrages et un cycle de rencontres professionnelles. Ce focus au film d’animation marocain est à la fois un aboutissement et une belle récompense, pour toute l’équipe du festival, de plusieurs années d’efforts, conclut le communiqué.