Cinéma : Studios Atlas, la destination de choix des productions internationales [Vidéo]

À cinq kilomètres à l'ouest d’Ouarzazate se trouve les Studios Atlas, qui comptent parmi les plus grands studios de cinéma naturaliste au monde. A l'intérieur de cet immense atelier, le visiteur voyage dans le temps, passant de l’époque des pharaons à celles des Romains, de l’Arabie préislamique ou encore au temple de Bouddha.

Ces bâtiments, créé en 1983, ont été construits spécifiquement pour tourner des films internationaux. Mais ils existent toujours, certains étant utilisés pour tourner de nouveaux films.

Ces studios ont accueilli le tournage des plus grandes productions cinématographiques et télévisuelles au monde, tels que le film «Le Gladiateur», la série «Game of Thrones» ou encore les films «La Momie», «Babylone», «Cléopâtre» et bien d'autres. La plupart des bâtiments du site sont construits en plâtre, en carton et roseaux, par des artisans originaire de la ville d’Ouarzazate.

Du «Le Chevrier Marocain» à «L'Homme qui en sait trop»

Grâce à ce que le Maroc offre, notamment à Ouarzazate, que l'on surnomme «Le Hollywood d'Afrique», les recettes du tournage des productions artistiques étrangères au Maroc durant l'année 2019, c'est-à-dire avant le début de la pandémie du Covid-19, s'élevaient à plus de 796 millions de dirhams, soit +8,8% par rapport à 2018, selon les statistiques du Centre cinématographique marocain (CCM).

L’activité cinématographique de la ville crée également un grand essor touristique, puisqu’elle est devenue l’une des destinations touristiques du royaume. Le nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés de la ville en 2019, a atteint 380 000 nuitées, selon les statistiques officielles.

L'histoire d'amour de la ville de Ouarzazate avec le cinéma remonte à plusieurs décennies. Il y a environ un siècle, elle a vu le tournage du premier film cinématographique au Maroc, intitulé «Le Chevrier Marocain», produit par le fondateur de la cinématographie française, Louis Lumière. Ce dernier, considéré comme le père de la photographie et du cinéma, avait dépêché en 1895 une équipe pour tourner les premières séquences de ce film au Maroc.

Après cela, les films tournés dans la ville se sont succédés, et des dizaines de chefs-d'œuvre du septième art ont été produits au siècle dernier, comme le film «L'Homme qui en sait trop» en 1955 du réalisateur, scénariste et producteur de cinéma, Alfred Hitchcock, qui met en vedette l’acteur américain James Stewart et Doris Day. Le film était devenu le cinquième long métrage étranger tourné au Maroc (une première version avait été tournée ailleurs en 1934).