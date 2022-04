«Je parle sur le terrain», lance Vahid Halilhodžić à ses critiques

«Je devrais commencer à perdre des matchs pour être critiqué à juste titre», a déclaré dans une interview accordée au journal croate Sportske novosti le sélectionneur national Vahid Halilhodžić. «Je ne sais qu’une chose, je gagne toujours», lance-t-il alors que des rumeurs circulaient sur la toile sur son éventuel licenciement au Maroc.

«Je parle sur le terrain», déclare-t-il lorsqu’on l’interroge sur ses discussions avec Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football. «Mes résultats me parlent, ils sont gagnants, ce sont les meilleures conversations. Je n'ai rien d'autre à dire», a-t-il ajouté, sûr de lui. Le sélectionneur franco-serbe a refusé, d’ailleurs, de parler d’Hakim Ziyech, préférant se consacrer à son équipe.

«On va essayer de faire une surprise», lance Halilhodžić, questionné sur son groupe en Coupe du monde, composé du Canada mais surtout de la Belgique et de la Croatie, deux équipes en formes parfois considérées favorites. «Je connais bien le football croate et les joueurs croates. Je veux créer des tactiques qui dérangeront probablement», déclare-t-il encore pour prévenir son futur adversaire.

«Si on bat la Croatie, je serais extrêmement satisfait, heureux. Ce serait vraiment une belle entreprise», assure le sélectionneur, qui reconnait cependant que «ce sera difficile» mais qui se veut rassurant. «Croyez-moi, je saurai me préparer pour ce match. Je vais devoir trouver des tactiques spéciales pour la Croatie et la Belgique.»

Il évoque même une qualification en finale pour le Maroc, ajoutant que «tout est toujours possible» et assurant que «personne ne vient au Qatar juste pour participer». Mais pour lui, l’équipe du Maroc reste jeune et inexpérimentée dans les grandes compétitions.

Vahid Halilhodžić voit néanmoins des surprises arriver à cause du climat au Qatar et des préparatifs difficiles qui s'annoncent. «Des surprises sont possibles, car il y aura de la fatigue, de la satiété, psychologique et physique.» Quoi qu'il en soit, pour lui, «la Coupe du monde au Qatar sera extrêmement intéressante».