Maroc : L'investissement publicitaire en hausse de 407 MDH du 1er au 10 Ramadan

La société de traitement de l’information et de solution big et smart data Imperium a publié, ce lundi, les premiers chiffres clés des investissements publicitaires pour tous les médias (télévision, radio, affichage, presse, cinéma et digital) des 10 premiers jours du mois sacré du Ramadan au Maroc.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, Imperium rappelle que le mois de Ramadan génère de fortes audiences sur les différents médias, ainsi qu’un changement d’habitudes de consommation pour les biens, les services et les médias propice à l’investissement publicitaire. Pour cette année, 726 annonceurs ont répondu à l’appel d’Imperium, contre 731 en 2021.

Ainsi, du 3 au 12 avril, correspondant au 1er au 10 Ramadan, fait état d’une hausse de l’investissement publicitaire de 407 millions de dirhams (MDH), soit +9,1%, par rapport à 2021. Il est à noter que l’année 2021 avait déjà connu une forte hausse de 45% des investissements.

La télévision a été le média en tête des investissements, absorbant 63,2% de part de marché (+11,9%), soit 257 MDH. Cette augmentation va de pair avec la forte augmentation de l’audience des chaînes nationales, 2M et Al Aoula réunissant près de 70% des téléspectateurs.

L’affichage pour sa part représente 18,2% de part de marché, en hausse de 12,5% à 74 MDH, suivi par la radio avec 44 MDH investis pour 10,8% de part de marché (+7,7%). Le digital vient ensuite à 22 MDH, soit 5,4% de part de marché (+8,2%), alors que la presse clôt le classement à 10 MDH avec seulement 2,5% de part de marché pour une forte baisse de 39,7%.

Du côté des annonceurs, les plus gros investissements viennent des secteurs de l’alimentation à 91,3 MDH (+36%), suivi par les télécommunications à 85,9 MDH (+6%), et de l’assurance finance à 28,1 MDH avec une hausse de 220%. Vient ensuite la banque-assurance avec une forte baisse de 42% à 27,2 MDH, devant le BTP (22,3 MDH, +5%) et les boissons (16,3 MDH, -4%).

En 2022, la filiale ayant témoigné de la plus forte hausse est celle de l’immobilier, avec un budget de 4,8 MDH, soit une augmentation de 928 %, devant la pharmacie médecine avec +339% à 5,2 MDH. D’autres secteurs ont fortement augmenté leur investissement, comme l’enseignement-formation (+202 %), la distribution (+93%), l’industrie (+43%) et la culture (42%). L’ameublement-décoration dénote de la plus grande baisse à -67%, devant l’énergie (-42%), l’entretien (-21%) et la bureautique-informatique (-12%).