France : «Souvenirs du bled», le nouveau livre illustré de Rakidd

L’illustrateur franco-marocain Rachid Sguini (dit Rakidd) vient de sortir son quatrième livre, en mémoire des périodes estivales passées au Maroc avec sa famille, durant son enfance dans les années 1990. Intitulé «Souvenirs du bled» (éditions Lapin), l’ouvrage est constitué de 60 illustrations et de 60 textes, en référence aux 60 jours consacrés annuellement en été pour le retour au pays d’origine.

«Ce livre se veut un hommage à la diaspora nord-africaine qui a durant des décennies effectué son retour au pays, souvent les mois de juillet et août, l’occasion de retourner voir la famille en entamant un long voyage de trois jours en voiture, sur les routes de France et d’Espagne», indiquent les éditeurs. Ces deux mois constituent «une parenthèse dans la vie de ces gens» et une occasion pour «se créer des souvenirs inoubliables».

Je suis heureux et particulièrement fier de vous présenter mon 4e livre : "Souvenirs du bled" aux @EditionsLapin

Ce sont 60 illustrations, accompagnées de 60 textes racontant les vacances au bled dans les années 90



Ce sont ces mêmes souvenirs Rakidd raconte en images et en textes, communs aux Marocains, mais aussi aux enfants issus de l’immigration algérienne et tunisienne. Dans ce livre, ils constituent «un carnet de voyage dessiné par un adulte avec ses yeux d’enfants». Cet ouvrage est publié quelques mois après que Rakidd a sorti sa bande dessinée «Le petit manuel antiraciste pour les enfants (mais pas que !)» chez le même éditeur.