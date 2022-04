Le PJD surfe sur la polémique du lancement du programme «Forsa»

Depuis la semaine dernière, la polémique bat son plein sur les réseaux sociaux, quant au lancement, par le gouvernement, du programme «Forsa» en courtisant des «influenceurs» et en boudant la presse. Un sujet que le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) n’a pas raté pour épingler l’exécutif d’Aziz Akhannouch.

Ainsi, dans un communiqué à l’issue de la réunion hebdomadaire de son secrétariat général, le PJD a affirmé que «les initiatives modestes et fragiles du gouvernement en matière d'emploi, telles que "Awrach" et "Forsa", en plus de ne pas être à la hauteur de ses grandes promesses électorales, font l'objet d’une logique d'exclusivité partisane étroite». Le PJD dénonce le fait que le programme «Forsa» a été confié à «une institution qui n'a pas de compétence juridique, en plus d'être incapable et incompétente et dans le niveau minimum de professionnalisme et de bonne gouvernance, comme en témoignent les rapports officiels», en allusion à la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT).

La même source a fait part de sa «surprise» de voir le gouvernement «gaspiller 2,3 milliards de centimes d'argent public en l'allouant à la publicité et aux "influenceurs"» afin de «compenser et dissimuler les faiblesses de communication et la piètre performance de ses ministres». Pour le PJD, «les promesses du gouvernement des "compétences" en matière d'emploi et son mot d'ordre de création d'un million d'emplois semblent s'être évaporés en peu de temps et se sont transformés en programmes fragiles devenus populaires en raison de leur mauvaise gestion, de leur clientélisme et de leur manque de transparence».