Sánchez : L’Espagne peut entretenir «une relation positive et stratégique» avec le Maroc et l'Algérie

Le chef du gouvernement espagnol a affirmé ce lundi qu'il espère un retour rapide de l’ambassadeur de l’Algérie à Madrid, Said Moussi, convoqué par son pays pour «consultation», après l’annonce de la nouvelle position espagnole sur le Sahara occidental. «Espérons que cela intervient dans un court laps de temps pour résoudre ce problème diplomatique», a assuré Pedro Sánchez dans une interview à Antena 3, reprise par Europa Press.

Le chef de l’exécutif espagnol a défendu la possibilité que l'Espagne puisse «entretenir une relation positive et stratégique» avec le Maroc et avec l'Algérie. Il a assuré que l'Espagne collabore avec l'Algérie dans plusieurs domaines, outre le secteur de l'énergie, comme la sécurité ou le contrôle des flux migratoires irréguliers. «Nous avons une coordination et une collaboration extraordinaires avec le gouvernement algérien», a-t-il fait remarquer.

De même, Sánchez a souligné que les relations avec le Maroc sont «stratégiques» en matière de politique migratoire, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme, la coopération policière et la lutte contre le trafic de drogue, ainsi qu'en matière économique. «Le troisième partenaire commercial de l'Espagne en dehors de l'Union européenne est le Maroc, donc avoir des relations stables de confiance, de sécurité et de stabilité avec le Maroc est primordial pour l'Espagne», a-t-il assuré.

Sur la question du Sahara, Sanchez a réitéré la nouvelle position de son pays, soutenant l’initiative marocaine d’autonomie, rappelant que des pays comme la France, l'Allemagne ou les États-Unis «ont suggéré qu'il serait intéressant de commencer à explorer» cette alternative «pour débloquer un conflit qui dure depuis près de cinquante ans».