Turquie : Le Marocain Jawad Abdelmoula remporte la Coupe d'Europe de triathlon Yenişehir 2022

Le triathlète marocain Jawad Abdelmoula a remporté, dimanche, la Coupe d'Europe de triathlon Yenişehir 2022, tenue dans la municipalité située dans le district du Grand Mersin, dans le sud de la Turquie. Le Marocain a terminé la course en 0:51:10, devant le Hongrois Csongor Lehmann (0:51:12) et l’Allemand Henry Graf (0:51:14).

«Avec un peloton géant, rien n'a été décidé jusqu'à ce que les athlètes rangent leurs vélos et se lancent sur le parcours de course à pied. Comme il n'y avait pas d'échappées pendant la natation, une longue file d'athlètes a sauté sur leur vélo, créant un gros peloton», rapporte Triathlon Today. Ainsi, après une transition mouvementée, cinq hommes ont couru vers l'avant, avec Abdelmoula en tête et Graf, Lehmann, le Français Nathan Grayel et le Portugais Joao Pareira juste derrière lui.

«En regardant son style de course, il était clair qu'Abdelmoula était le moins en difficulté et désireux de réaliser un beau sprint final. Et c'est exactement ce qui s'est passé, car à quelques centaines de mètres de l'arrivée, il a décollé. Graf, Lehmann et Grayel ont essayé de suivre, mais n'y sont pas parvenus», ajoute la même source.

Fin novembre dernier, le triathlète marocain a remporté la médaille d’or de l’Asia Triathlon Cup, tenu au Qatar, une semaine après avoir gagné l’Africa Triathlon Cup à Dakhla. En octobre, Jawad Abdelmoula avait décroché la médaille d’or du Triathlon «World Cap» de Tongyeong, en Corée du Sud.