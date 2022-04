Scandale arbitral Raja-Al Ahly : Les Verts saisissent officiellement la CAF et la FIFA

Victime d’une énorme erreur d’arbitrage durant leur rencontre contre le club égyptien d’Al Ahly, samedi en quart de finale de ligue des champions d’Afrique, le Raja de Casablanca a adressé une lettre pour se plaindre du «scandale arbitral» au secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) et au président de la FIFA.

Le Raja proteste dans cette lettre «formellement, vigoureusement et fermement contre l’arbitrage de Jean-Jacques Ndala, arbitre principal, et Mehdi Abid Charef, arbitre du VAR». «Le monde entier a été témoin d’un scandale arbitral», poursuit le club pour qui les arbitres «ont commis de graves volontaires erreurs qui ont eu un impact direct sur le résultat du match».

?Raja Club Athletic sends strong statement to @CAF_Online and @FIFAcom following poor referring during first leg of #TotalEnergiesCAFCL quarter final match against Al Ahly SC pic.twitter.com/JQVs6ULGPq — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 17, 2022

En effet, alors que la retransmission à la télévision montrait clairement que la balle touchait la jambe du joueur du Raja, l’arbitre, influencé par un mauvais angle de la VAR, a signalé une main et offert un pénalty à Al Ahly qui s’est imposé 2-1. Le Raja accuse alors les arbitres d’être «de connivence avec le réalisateur égyptien» et l’arbitre VAR d’avoir démontré «d’extrême mauvaise fois et une volonté de détruire les chances» du club marocain.

Ces évènements ont été une «indigne manipulation trompeuse et honteuse du protocole VAR», insiste la lettre, pour qui le penalty «va rester une tache noire dans les annales de l’arbitrage africain». Le club s’est aussi plaint de l’«agression physique» par l’arbitre assistant du joueur Mohamed Azrida, qui a été pris à la gorge et repoussé par le premier. Le club souligne que le joueur Mohamed Azrida a été également «agressé» par un joueur égyptien qui l’a violemment taclé aux jambes, ce qui «aurait dû normalement être sanctionné par un carton rouge», l’action pouvant «coûter cher à la carrière du joueur».

Aussi, le Raja a tenu à souligner que le second but d'Al Ahly a été inscrit alors que «le genou du joueur Hussein Shahat dépasse le corps entier du défenseur du Raja», le rendant hors-jeu et le but logiquement illégal.

«Nous vous demandons d’ouvrir, en toute urgence, une enquête par rapport à l’arbitrage scandaleux lors de ce match et de veiller personnellement à ce que les valeurs d’égalité des chances et du fair-play sportif soient scrupuleusement respectées lors de la prochaine rencontre», conclut la lettre du Raja, signée du nom de son président, Anis Mahfoud.