Brilliant Planet veut implanter une gigantesque ferme d’algues au Maroc pour capturer le dioxyde de carbone

Après quatre années d'essais dans ses installations de recherche de 3 hectares au Maroc, la startup britannique Brilliant Planet prépare la construction d'une installation de démonstration commerciale de 30 hectares au Maroc, apprend-on sur Tech Crunch, ce qui en ferait l’une des plus grandes au monde.

En utilisant de l'eau de mer et en reproduisant les conditions de croissance idéales pour la prolifération des algues, la société a créé ce qu'elle pense être les conditions parfaites pour capturer du carbone à faible coût. Après avoir prélevé de l'eau de mer et permis le développement d'algues qui capturent le CO2, la compagnie prélève les algues et renvoie l'eau dans l'océan.

«Nous utilisons des ressources naturelles sous-utilisées pour faire pousser une nouvelle biomasse et absorber l'excès de dioxyde de carbone», a déclaré Raffael Jovine, scientifique en chef et cofondateur de Brilliant Planet. «Par unité de surface, cette approche permet de séquestrer jusqu'à 30 fois plus de carbone par an que les forêts tropicales, tout en désacidifiant l'eau de mer côtière locale pour la ramener à des niveaux préindustriels», souligne-t-il.

Des panneaux solaires fournissent l’énergie nécessaire au déplacement de l'eau de mer. «Nous avons un partenariat avec l'université de Southampton pour optimiser chaque aspect des roues à aubes et des bassins. Beaucoup de temps et d'efforts ont été consacrés à minimiser le coût énergétique, mais fondamentalement, nous devons élever l'eau du niveau de l'océan à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer», a expliqué Adam Taylor, CEO de Brilliant Planet.

Les fermes mettent également à profit les dernières avancées en matière de technologies de capteurs, de surveillance par satellite à haute fréquence et d'automatisation industrielle, pour répondre aux besoins des algues avec la plus grande précision.

La société a récemment annoncé avoir bouclé un financement de série A de 12 millions de dollars. Le tour de table a été mené conjointement par Union Square Ventures et Toyota Ventures.