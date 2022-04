Les fédérations française et marocaine de taekwondo vont renforcer leur coopération

Le président de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées (FFTDA), Hassane Sadok, s’est rendu cette semaine au Maroc pour rendre visite à son homologue marocain Driss El Hilali au siège de la Fédération royale marocaine de taekwondo.

Lors de sa visite, MM. Sadok et El Hilali ont rencontré l'ensemble du personnel fédéral et ont convenu d'établir une convention cadre de coopération, apprend-on de la FFTDA.

L'objectif de la convention est d'encourager la formation professionnelle, de valoriser, développer et soutenir les filières de haut-niveau et de haute performance des deux fédérations. Cette coopération prendra la forme d'échange de personnel et de cadre et l'organisation de stage entre les équipes nationales.

La convetion fait suite à des discussions entre les deux fédérations en France à l’occasion de la visite du président de World Taekwondo, Chungwon Choue, en présence de Driss El Hilali, à l’occasion du lancement de la Fondation humanitaire de taekwondo visant à soutenir les filles réfugiées en France.

Les athlètes français ont été médaillés à tous les Jeux olympiques depuis l’arrivée du taekwondo en 2000 à Sydney. Si leurs homologues marocains n’ont jamais été médaillés aux Jeux olympiques, ils sont les plus titrés aux championnats africains de taekwondo avec 29 médailles au total.