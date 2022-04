Maroc : L’astronomie s’invite chez les enfants des villages de montagne isolés

Tout comme les disparités en matière de développement, d'éducation et de santé, l’astronomie et l’observation du ciel, des planètes et des étoiles n’est pas toujours accessible à tous. Pour y remédier, le club d'astronomie Asif fondé par El-Mehdi Essaidi, se propose de ramener l’astronomie aux enfants des villages reculés de l’Atlas.

L’initiative qui a vu le jour sous la supervision du Comité national marocain de diffusion de l'astronomie au grand public (CNO) dans le cadre de la campagne «des télescopes pour tous» organisée par l'Union astronomique internationale (UAI) en 2020, rapporte Universe Today.

Pour permettre d’apporter l’astronomie à ces enfants, le fabricant de matériel scientifique Bresser a offert un télescope à l'Association Asif N Ait Bounouh pour la culture et la sensibilisation (AABACA), où est membre El-Mehdi Essaidi, après qu’il a remporté un concours international de partenariats en astronomie de l’UAI.

«L'un des objectifs du club d’astronomie Asif est de travailler à la simplification de l'astronomie pour les enfants et de les faire participer à des ateliers d'initiation et à des conférences pour développer leurs compétences scientifiques, notamment dans les régions d'Ait Bounouh et de Tafraoute.» El-Mehdi Essaidi

Les ateliers pour les enfants visent à leur permettre d’identifier les approches scientifiques et méthodologiques liées à l’astronomie, d’apprendre à connaître le système solaire et ses planètes. Après une partie théorique, les élèves apprennent directement à utiliser le télescope et des jumelles pour observer la lune et le soleil.

D’autres initiatives similaires ont vu le jour au Maroc. Moad Radgui, un activiste de la région de Kedourt a confié que «ces ateliers sont une opportunité pour les enfants qui souffrent d'un manque d'activités extra-scolaires dans les zones reculées, et leur offrent la possibilité de s'ouvrir à des domaines scientifiques».