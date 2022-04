Ligue des champions : Défaite du Raja sur la pelouse d'Al Ahly du Caire 2-1 en quart aller

Le Raja de Casablanca s'est incliné sur la pelouse d’Al-Ahly du Caire par 2 buts à 1, samedi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.

L’unique but des Verts a été inscrit par Mohamed Zrida à la 45+1e minute, alors qu'Amro Soulaya et Houcine Chahat ont inscrit pour les locaux respectivement à la 11e sur pénalty et à la 23e minute.

Le match retour entre les deux équipes est prévu vendredi prochain au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Le Raja devra gagner par un but net lors du match retour pour se qualifier pour les demi-finales, tandis qu'Al-Ahly aura simplement besoin d'un match nul pour passer au tour suivant.

Al-Ahly a entamé la première mi-temps avec une pression offensive intense, et les joueurs du Raja se sont repliés pour assurer leur cage, et à la 13e minute, les locaux ont pris l’avance avec le premier but sur un penalty marqué par Amro Soulaya, milieu de terrain d'Al-Ahly. À la 23e minute, Houcine Chahat a enfoncé le clou pour d'Al-Ahly après une erreur dans le positionnement des défenseurs des verts.

Les joueurs du Raja se sont réveillés dans les dix dernières minutes de la première mi-temps et ont réussi à inscrire un but dans la première minute du temps additionnel grâce à un tir précis de Mohamed Zrida.

En seconde période, les performances du Raja se sont considérablement améliorées, mais à la 59e minute, l'arbitre a infligé un carton rouge à Marwan Hadhoudi, après avoir touché le ballon de la main alors qu'il se dirigeait vers le but. Anas Zniti a brillamment sauvé le penalty tiré par Amro Soulaya, préservant ainsi les chances du Raja et la rencontre s'est finalement terminée sur le score de 2-1 et la victoire d'Ahly sur le Raja.