L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne suggère à ses joueurs de rompre le Ramadan

Alors que l’équipe occupe provisoirement la 17e place du tableau de la Ligue 1, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, aurait demandé à ses joueurs de rompre le jeune en plein Ramadan afin de soutenir l’équipe.

Selon les révélations du journal L’Équipe, l’entraineur aurait en effet demandé à ce que les joueurs ne jeûnent pas les jours de match. L’information n’a pas dû être du goût de ses joueurs alors qu’une partie du groupe, avait d’ailleurs demandé, en début de mois, un aménagement des horaires des entraînements pour leur permettre de suivre le rite du mois sacré.

Outre cette requête, l’entraineur a durci le ton sur l’ensemble de ses joueurs, non content de leurs résultats. En bien mauvaise passe, Saint-Etienne a subi de lourdes défaites contre l’Olympique de Marseille (2-4) et Lorient (6-2). Ce samedi, le club a l'occasion de sauver l’honneur contre Brest et de se protéger provisoirement d’une descente en deuxième division. Bordeaux et Clermont-Ferrand restent néanmoins à portée de tir de Saint-Etienne.