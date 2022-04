Covid-19 au Maroc : 49 nouvelles infections et aucun mort ce samedi

Jusqu’à 15h ce samedi, 49 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 1 164 345. Par ailleurs, 24 798 460 personnes ont reçu, jusqu’à aujourd’hui, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 23 274 832 ont reçu la deuxième et 6 207 785 ont reçu la troisième.

Le Maroc a enregistré 64 nouvelles guérisons, portant à 1 147 643 le nombre total, avec un taux de rémission de 98,6%. Aussi, aucun mort n’a été à déplorer à ces dernières 24 heures, le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19 restant établit à 16 062, soit un taux de létalité de 1,4%.

Le Maroc compte désormais 640 cas actifs sous traitement. 11 patients restent dans un état critique mais aucun nouveau cas n’a été déploré lors des dernières 24h. Personne n’est sous intubation et 7 sont sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 est à 0,2%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat arrive en tête avec 27 cas : 18 à Casablanca 5 à El Jadida et 4 à Nouaceur. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra avec 5 cas : 2 à Rabat, 2 à Salé et 1 à Skhirate-Témara. Tanger-Tétouan-Al Hoceima en a aussi identifié 5 : 2 à M’Diq-Fnideq, 2 à Al Hoceima et 1 à Tanger-Assilah.

Fès-Meknès déplore 4 cas : 2 à Meknès et 2 à Fès, tandis que l’Oriental en a confirmé 4 : 2 à Oujda-Angad, 1 à Nador et 1 à Berkane. Marrakech (Marrakech-Safi) a identifié 2 cas, tandis qu'Agadir-Ida-Ou-Tanane (Souss-Massa) et Errachidia (Draâ-Tafilalet) en ont identifié 1 chacun.