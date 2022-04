Maroc : Manifestation contre l’attaque israélienne d’Al Aqsa

En réponse à l'appel du Front marocain à soutenir la Palestine et contre la normalisation, des dizaines de personnes ont participé, vendredi soir, à une manifestation devant le Parlement dans le but de dénoncer «l'attaque perfide contre des fidèles palestiniens aujourd’hui (vendredi) à la mosquée Al-Aqsa, et l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien».

Les manifestants ont scandé des slogans, soutenant Jérusalem et la Palestine, et dénonçant la normalisation avec l'État hébreu, considérant que la normalisation encourage l'occupation israélienne à violer le caractère sacré d'Al-Aqsa et les saintetés islamiques. Pendant la veillée, un drapeau israélien a été brûlé, au milieu des chants appelant à la libération de la mosquée Al-Aqsa et de toutes les terres palestiniennes.

المغاربة الليلة في رد قوي على اقتحام الأقصى المبارك، من أمام مقر البرلمان بالرباط pic.twitter.com/zK7RQAzvSg — hassan bennajeh (@h_bennajeh) April 15, 2022

Dans la journée de vendredi, plus de 150 Palestiniens ont été blessés et 400 autres ont été arrêtés lors d’un assaut lancé sur la mosquée par les forces israéliennes alors que le Croissant-rouge palestinien a déclaré que les forces d'occupation ont entravé le travail des ambulanciers.