La Serbie abrite un festival du film marocain du 15 au 17 avril

L'Ambassade du Maroc en Serbie organise un Festival du film marocain, du 15 au 17 avril courant, dans le cadre du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Rabat et Belgrade.

Organisé en collaboration avec le Centre cinématographique marocain, la Cinémathèque yougoslave et le ministère de la Culture et de l’information serbe, ce festival connaîtra la diffusion de cinq films marocains. Il s'agit du film «Les ailes de l’amour» de Abdelhai Laraki, «Casanegra» de Nour Eddine Lakhmari, «Road to Kabul» (La route vers Kaboul) de Brahim Chkiri, «Les yeux secs» de Narjiss Nejjar et «Rock the Casbah» de Laila Marrakchi, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc à Belgrade. Laila Marrakchi sera d'ailleurs présente pour la présentation de son film à l’audience serbe, lors de la cérémonie d’inauguration du festival.

Dans le but de faire connaître le cinéma national au plus grand nombre de cinéphiles serbes, l’ambassade du Maroc envisage, dans le cadre de la coopération décentralisée, organiser le Festival du film marocain dans diverses villes serbes, notamment à Novi Sad, désignée cette année «capitale européenne de la culture», Nis et Čacak.

Divers évènements ont d’ores et déjà été tenus durant le mois de mars dernier, dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, dont l’exposition philatélique marocaine, qui a été ouverte au public serbe et durant laquelle a été dévoilé le timbre postal émis conjointement par Barid Al Maghrib et Posta Serbja. Des concerts du groupe Chalaban de jazz fusion ont été également organisés, respectivement, les 8 et 9 mars à Belgrade et à Novi Sad.