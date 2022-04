L'Association des barreaux du Maroc boycotte la «Coupe du monde des avocats» à cause de la participation d'Israël

L'Association des barreaux du Maroc a annoncé, vendredi, qu’elle boycotterait la 20e «coupe du monde de football des avocats», qui devrait être organisée à Marrakech du 7 au 15 mai 2022, en raison de la participation d'équipes israéliennes.

Dans un communiqué, l'association précise que le concours est organisé par «une société à but lucratif qui n'a aucun lien avec les ordres professionnels des avocats marocains». Elle a aussi souligné que les anciens responsables de l'association et un certain nombre de bâtonniers, avocats et juristes marocains «ont exprimé leur mécontentement et leur condamnation de toute participation d'équipes de l'entité sioniste».

L'association a précisé que la décision de boycott s'inscrit dans la droite ligne des «positions historiques de l'Association des barreaux du Maroc contre la normalisation» et se dit «fière des immenses sacrifices et du soutien inconditionnel à la cause palestinienne».

L’Association a appelé l'instance professionnelle «à rester ferme sur sa position universelle des droits de l'Homme sur des causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne», appelant «à ne participer à cet événement en aucune circonstance». D'autant plus qu'elle pointe «la possibilité de hisser le drapeau israélien lors de cette manifestation».