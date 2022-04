Immersion dans le patrimoine de Casablanca le temps d’une nuit ramadanesque

Les balades nocturnes guidées, organisées les 15 et 16 avril à l'initiative de Casa-Mémoire, se veulent une immersion le temps d’une nuit ramadanesque dans le riche patrimoine de la métropole casablancaise.

Cette initiative, qui a vu le jour en 2019, aspire à devenir un rendez-annuel vu l’enthousiasme et l’engouement qu’elles ont suscité auprès du public casablancais, avide d’initiatives promouvant son patrimoine et sensibilisant à la nécessité de le protéger et le faire découvrir à l'ensemble des Marocains.

À cet égard, la directrice de Casa-Mémoire, Rabia Ridaoui, a souligné que les Nocturnes sont un avant-goût des Journées du patrimoine, un événement culturel important qui célèbre le riche patrimoine de la ville. Ces visites aspirent surtout à accompagner le public pour une vulgarisation et une meilleure compréhension du patrimoine de la ville et de l'enjeu de sa sauvegarde, a-t-elle expliqué.

Selon Mme Ridaoui, ces balades vont faire découvrir les trois sites emblématiques de la ville, à savoir l'ancienne médina, où tout a commencé, le centre-ville et ses joyaux architecturaux, et les Habous et leur cachet particulier de médina moderne. Le parc de la Ligue Arabe sera aussi ouvert tout le soir aux visiteurs exclusivement durant les Nocturnes, précisant que les visites débuteront à partir de 21h jusqu'à minuit.

Destinées au grand public, ces balades culturelles s’assignent pour objectif de faire découvrir la vie des quartiers de la ville et leurs ambiances ramadanesques, et de profiter de ses joyaux architecturaux illuminés le soir.

Il s’agit d’une action citoyenne qui permet de créer des espaces d'échanges et de convivialité entre les citoyens, a-t-elle poursuivi, précisant que les balades consistent à proposer aux Marocains et autres visiteurs étrangers de re-découvrir leur ville et son ambiance nocturne à travers des visites guidées dans différents sites de la métropole.