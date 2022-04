La grande mosquée de Paris et le RMF appellent à faire barrage à Marine Le Pen

Face à la menace que présente l’extrême-droite en France, notamment sur le culte musulman et ses pratiquants, la Grande mosquée de Paris et le Rassemblement des musulmans de France (RMF) se sont mobilisés pour appeler à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à la candidate Marine Le Pen.

Le recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a regretté dans une vidéo et un communiqué publié le 15 avril que «des forces malveillantes s'expriment aujourd'hui ouvertement et appellent au bannissement des musulmans. Comment réagir face à cette malveillance qui se banalise et s'installe dans les esprits ? Par le vote et dans la continuité de la République».

Le recteur @ChemsHafiz appelle à voter pour @EmmanuelMacron le #24avril2022.



«Nous n’avons pas le droit d’hypothéquer l’avenir de nos enfants en restant des témoins passifs d’une catastrophe politique imminente. Votons Emmanuel Macron». pic.twitter.com/RpBHwODpMK — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 15, 2022

En effet, le recteur rappelle que le destin des citoyens musulmans, «comme celui de toute la communauté nationale, se joue dans les urnes à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle». «Voter, c'est exister. Voter, c'est assurer aux générations futures la dignité et la fierté. Nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'avenir de nos enfants en restant des témoins passifs d'une catastrophe politique imminente», assure-t-il encore.

Regrettant des «discours haineux et mensongers» qui expliquent «tous les maux de la société par la présence musulmane», Chems-Eddine Hafiz a ainsi pris le parti d’appeler à voter Emmanuel Macron, ajoutant : «Gardons-nous de tout bavardage stérile. Tout est dit. Il faut agir, maintenant».

De son côté, le Rassemblement des musulmans de France a appelé «l’ensemble de nos concitoyens de toute confession et de toute conviction à se mobiliser (…) pour faire triompher les valeurs républicaines et le vivre ensemble dans notre pays».

Estimant que plus que jamais les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité doivent guider le choix des Français dans les urnes, le RMF estime que «le seul vote pour Emmanuel Macron permet à notre pays de préserver les principes républicains et de consolider les valeurs d’ouverture, de tolérance et de solidarité».

À leurs côtés, plusieurs associations de la communauté juive de France, fondations de la mémoire de la déportation, de la résistance ou encore de la France libre, se sont mobilisées pour appeler à voter pour Emmanuel Macron et faire barrage à Marine Le Pen.