L'ONMT et la CNT s'associent pour relancer le tourisme

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Confédération nationale du tourisme (CNT) ont signé, vendredi à Casablanca, une convention, première du genre, portant sur plusieurs volets déterminants pour la relance, qui concerne aussi bien l'attractivité du secteur que le tourisme interne et l'innovation.

Parmi les principales initiatives de cette convention, la création de deux Task Force visant à renforcer la présence de la destination Maroc auprès des prescripteurs de voyage internationaux, indique un communiqué.

Il s'agit d'une task force compétitivité internationale qui aura pour mission d'aller à la rencontre des marchés pour rassurer et retrouver la confiance des opérateurs internationaux, ainsi que d'une task force produit dont la vocation sera de mettre en valeur les leviers permettant de hisser le Maroc aux meilleurs rangs des destinations compétitives au niveau international aussi bien pour le golf, le MICE, les croisières, les sports nautiques, la nature que la randonnée.

«La relance du tourisme passe inéluctablement par une mobilisation générale et harmonisée de toutes les forces vives du secteur. Ce partenariat symbolise la volonté de l'Office de travailler main dans la main avec l’ensemble des opérateurs du tourisme pour que nous relevions ce défi ensemble», a déclaré Adel El Fakir, directeur général de l'ONMT.

Ce partenariat permettra, en outre, d'unifier les efforts des parties en vue de former une force de frappe face à la concurrence internationale et d'amorcer les challenges de la relance du secteur touristique au niveau national et international. L'Office et la Confédération s'engagent aussi à œuvrer au renforcement du tourisme interne, en développant des solutions innovantes et pratiques aux problématiques liées à la distribution.

Enfin, l'ONMT se donne pour mission d'accompagner la digitalisation du secteur en formant les opérateurs nouvellement digitalisés au marketing digital et en sensibilisant à l'importance du Big Data et de la présence sur la toile.