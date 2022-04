Di Maio : Le Maroc, partenaire stratégique et interlocuteur clé pour l'Italie

Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita et son homologue italien Luigi Di Maio. /MAP

Le Maroc est un partenaire stratégique et un interlocuteur clé de l’Italie dans la région, a souligné le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. «Le Maroc est un partenaire stratégique pour l'Italie et un interlocuteur clé sur les dossiers régionaux, à commencer par la Libye», a affirmé le ministre italien dans un tweet rendant compte de l’entretien téléphonique qu’il a eu, vendredi, avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Colloquio?tra Min. @luigidimaio e omologo marocchino, Nasser Bourita. Marocco è un partner strategico per l’Italia, e un interlocutore chiave sui dossier regionali, a partire dalla Libia. Siamo impegnati a rafforzare la collaborazione in tutti i campi. pic.twitter.com/hzvmqQ1Wl3 — Farnesina ?? (@ItalyMFA) April 15, 2022

Le chef de la diplomatie italienne a assuré que son pays s’engage à renforcer la coopération avec le royaume. «Nous nous engageons à renforcer la coopération dans tous les domaines», a-t-il ajouté.