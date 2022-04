Achat par le Maroc de GNL : Les résultats de l'appel d'offres connus dans les prochains jours, promet Benali

Le Maroc finalise l'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le marché international pour le regazéifier ultérieurement dans les infrastructures de l'Espagne et le transporter vers le pays du Maghreb via le Gazoduc Maghreb Europe (GME), a annoncé ce vendredi la ministre marocaine de la Transition énergétique, Leïla Benali. Lors d'une réunion avec la presse à Rabat, le ministre a expliqué qu'une commission ad hoc examine actuellement les propositions qu'elle a reçues après l'appel d'offres lancé par le pays pour la fourniture de gaz naturel, écrit l’agence EFE.

«Le Maroc est déjà pour la première fois sur le marché international du gaz. Les équipes marocaines se sont retrouvées face à des traders expérimentés et ont réussi à développer une capacité de négociation qui n'existait pas auparavant. Le Maroc n'a jamais acheté de GNL», a rappelé la ministre. Leila Benali a ajouté que le pays a reçu une douzaine de propositions de contrats à moyen terme et a indiqué que les résultats de l'appel d'offres seront connus dans les prochains jours.

Ces nouveaux contrats d'approvisionnement en gaz permettront, selon le ministre, de relancer les deux centrales de Tahaddart (dans la région nord de Tanger) et d'Ain Beni Mathar (dans l'est), qui contribuent toutes deux à près de 10% du l'électricité consommée dans le pays. Les deux centrales qui fonctionnaient au gaz naturel algérien sont inopérantes depuis le 31 octobre, date de la fermeture du gazoduc GME (qui alimentait en gaz algérien l'Espagne via le territoire marocain) en raison de la crise diplomatique entre Rabat et Alger.

Pour Benali, la fermeture de ce gazoduc a été conçue comme «une opportunité» pour le Maroc d'accélérer sa transition énergétique et de faire avancer la feuille de route pour le développement du gaz naturel dans le pays. «Nous n'allons pas importer de gaz d'Espagne ni du marché européen», a précisé la ministre, rappelant que le Maroc envisage une deuxième phase pour garantir sa souveraineté énergétique à travers la mise en place de plateformes de regazéification (flottantes ou stables).