Diaspo #235 : Dina Ottmani promeut les cultures marocaine et chinoise sur TikTok

La Marocaine Dina Ottmani, établie depuis plus de 10 ans en Chine, est l'une des plus célèbres influenceurs étrangers sur Douyin, l'application TikTok pour le pays. / DR

Dina Ottmani ne rêvait pas de devenir «influenceuse» sur le réseau social TikTok. Et pourtant, la Marocaine âgée de 30 ans a su créer le buzz à plusieurs reprises grâce à des vidéos sur le réseau social. Ces dernières semaines, elle a même choisi de partager des vidéos d’elle en train de chanter en mandarin dans les rues de la capitale Rabat, ravissant à la fois son public marocain et plus d’un million de fans chinois sur Douyin, le TikTok chinois.

L’histoire d’amour entre Dina Ottmani et la Chine ne date pas d’aujourd’hui. Il y a 12 ans, cette Rbatie née en 1992 avait choisi, contre vents et marées, de s’installer dans l’Empire du Milieu, après avoir décroché une bourse chinoise. «J’avais beaucoup de choix mais j’ai voulu partir en Chine. Peu d'étudiants marocains optaient pour cette destination mais j’ai toujours été fascinée par l’Asie et sa culture», confie-t-elle à Yabiladi.

L'esprit aventurier, elle s’embarque ainsi dans cette nouvelle expérience alors qu’elle n’avait que 17 ans. A l'Université des langues et cultures de Pékin, communément appelée Beiyu, elle fait alors deux ans d’études pour maitriser le mandarin.

«L’intégration a été horrible. Il y a 12 ans, la Chine était différente et les gens regardaient les étrangers différemment. A Pékin, les gens ne parlaient que mandarin. A l’université, la traduction se faisait de l’anglais vers le mandarin, alors qu’à l’époque, mon niveau d’anglais était très basique.» Dina Ottmani

Maîtriser le mandarin grâce à la musique

Ainsi, pendant un an et demi, la Marocaine parlait mandarin «sans que personne ne [la] comprenne» à part l’enseignante. «Ça me faisait de la peine et ça me faisait questionner mon choix à plusieurs reprises», reconnaît-elle. C’est finalement la musique et aux liens sociaux qui l’aideront à maîtriser la langue. «Grâce au chant et à la musique, j’ai développé une oreille musicale. Au Maroc, j’ai suivi des cours de solfège pendant 4 ans, parallèlement à des cours de piano et de guitare. J’ai donc constaté que le mandarin est plus phonétique que des lettres à prononcer. La musique m’a donc aidé», déclare-t-elle.

Au fur et à mesure de la maitrise du mandarin, Dina commence à enseigner la langue française à des Chinois, à chanter dans des clubs et à s’intégrer dans la société chinoise.

Au bout de la dernière année de ses études, son niveau s’améliore sensiblement, poussant son école à lui proposer de participer à une compétition à la télévision pour les étrangers parlant le mandarin. Dina Ottmani est alors classée à la première place pour le nord de la Chine et la deuxième au niveau national.

Et avec l’apparition de TikTok en Chine en 2016, Dina Ottmani s’y met. Elle commence ainsi à poster des vidéos, notamment où elle chante en anglais. Son expérience sur l’application changera drastiquement lorsqu’elle enregistre puis poste une vidéo où elle chante en mandarin.

Une aventure sur TikTok

«J’ai eu environ 50 000 fans d’un coup», se remémore-t-elle. Réseau social en vogue, les fans de la Marocaine augmentaient au fur et à mesures des vidéos mises en ligne. Petit à petit, elle se fait une place parmi les premiers influenceurs étrangers sur le réseau social en Chine. Elle est aussi contactée pour parler de son succès et invitée par la télévision. Un buzz qui lui permet d’être repérée par la direction du TikTok chinois.

Dina Ottmani se lance ainsi en tant qu’influenceuse sur le réseau social, aidé par celui-ci pour les vidéos mais comptant sur sa propre expérience. Elle choisit notamment de faire découvrir le Maroc pour le public chinois.

«Il y a beaucoup de Chinois qui ne connaissent rien sur le Maroc. D’autres qui ont déjà entendu parler du Maroc mais qui n’ont aucune idée de la culture marocaine. J’ai ainsi décidé de mener cette mission sur TikTok.» Dina Ottmani

Suite à la pandémie du Covid-19, Dina Ottmani a décidé de rentrer au Maroc pour des raisons personnelles et pour se ressourcer. Au Maroc depuis quelques mois, en raison de la vague actuelle d’infection en Chine, elle saisit l’occasion pour montrer le Maroc à ses fans chinois.

Après avoir commencé à chanter en mandarin, dans différents endroits de la capitale, ses vidéos sont à nouveau repérées par la presse chinoise. «Plusieurs médias ont écrit sur le fait qu’"une Marocaine chante en mandarin dans les rues du Maroc", alors que d’autres affirment que "la chanson chinoise est arrivée au Maroc et intéresse les Marocains" ou mettent en avant le fait qu’"une Marocaine transmet et partage la culture chinoise au Maroc"», rapporte-t-elle.

Le succès de la jeune marocaine a également attiré l’attention de l’ambassade de Chine au Maroc et notamment son centre culturel qui a contacté Dina Otthmani pour la rencontrer. «L’objectif serait de faire connaître davantage le Maroc en Chine. C’est d’ailleurs une opportunité pour les deux pays», explique l’influenceuse marocaine.

Dina compte aussi relancer ses comptes sur les réseaux sociaux au Maroc pour le public marocain. «J’irai aussi dans des endroits que les Chinois ne connaissent pas, comme Essaouira et Merzouga pour chanter en mandarin tout en montrant un cadre marocain», promet-elle.

Actuellement, Dina Ottmani dispose de plus de libertés, elle qui a créé sa propre compagnie, baptisée MCN Company, pour l’assister et assister d’autres potentiels influenceurs pour la création de contenu. «L’objectif est de collaborer avec des marques marocaines pour présenter leurs produits et les faire connaître auprès des clients chinois. Douyin permet justement de vendre des produits en ligne. C’est finalement du business international à l’aide d’outils digitaux comme TikTok», conclut-elle.