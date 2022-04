Le bilan 2017-2021 du programme de réduction des disparités en milieu rural

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a souligné, jeudi à Rabat, la nécessité de prolonger le programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural pour inclure les aspects du développement économique du territoire, à l'occasion de la présentation du bilan 2017-2021 du programme.

En outre, les enquêtes réalisées sur les résultats du programme ont révélé des effets positifs et un impact concret en matière d'accès aux services sociaux de base en plus du développement des activités non agricoles et la création d'emploi, a-t-il soutenu.

Le ministre a fait savoir que jusqu'à la fin 2021, 8 138 projets ont été lancés au niveau des collectivités territoriales du monde rural, dont 7 067 projets d'infrastructures et 1 071 d'opérations d'acquisition de véhicules (ambulances, unités mobiles, bus scolaires) et du matériel médical et scolaire, ajoutant que les travaux de 5 261 projets ont déjà été achevés.

Le directeur du développement de l'espace rural et des zones de montagnes du ministère de l'Agriculture, Said Laith, a relevé que les plans d'action annuels ont ciblé 1 066 collectivités territoriales du monde rural, soit 83% du total des collectivités territoriales du Royaume.

La population bénéficiaire s'élève à près de 14 millions, ajoutant que plus de 103 millions de journées de travail ont été créées générant ainsi 234 000 emplois directs et indirects.

Ces projets ont permis à 27% des bénéficiaires de profiter de la construction de routes et de pistes rurales et de développer des activités économiques non agricoles, ajoute-t-on, alors que l'accessibilité et la qualité des services de santé ont été améliorées de 98%.

Aussi, la distance et le temps nécessaires à l'approvisionnement en eau a été réduit respectivement de 81 et 82%, tandis qu'une amélioration de la qualité de l'eau potable de 95% au niveau des branchements individuels et de 65% au niveau des bornes fontaines a été atteinte.

De plus, le taux de scolarisation des filles rurales est passé à 60% dans les zones ciblées, soit une augmentation de 15% par rapport à 2017, et dans le même temps, la déperdition scolaire a été réduite de 16%.