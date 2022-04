Santé : La Marocaine Lamia Tazi classée par Forbes parmi les 50 leaders de la région MENA

La section Moyen-Orient du magazine Forbes a publié, cette semaine, sa liste des 50 leaders du secteur de la Santé dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour l’année 2022. Elle présente les leaders «les plus influents et innovants de la région de l'ensemble de l'écosystème de la santé».

Ce «premier classement» met ainsi en vedette les dirigeants des organisations de santé «les plus importantes et les plus influentes de la région». Selon Forbes Middle East, «les dirigeants des sociétés pharmaceutiques dominent la liste avec 20 entrées, suivis des chefs des plus grands hôpitaux de la région MENA».

Le Maroc est représenté, sur cette liste, par une seule femme. En effet, la Marocaine Lamia Tazi, présidente du conseil d’administration et PDG de Sothema, arrive à la 28e place. Également vice-présidente de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutiques (FMIIP) et de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), elle est aussi l’une des cinq femmes présentées par le magazine dans ce classement.

Lamia Tazi a rejoint Sothema en 1998, d’abord en tant que pharmacienne, puis en tant que directeur général et pharmacien responsable avant d’être nommée PDG de Sothema en janvier 2020. Elle est aussi Docteure en pharmacie de l'université de Liège.