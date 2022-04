Défense : Le Maroc construit à Benslimane un centre de maintenance pour ses avions militaires

Sabca et Sabena Aerospace, les filiales de l’écosystème aérospatial belge Blueberry Group, ont signé aux côtés de Lockheed Martin un partenariat stratégique avec le Maroc afin de mettre en place la joint-venture marocaine Maintenance Aero Maroc (MAM). Signé en présence du ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain chargé de l'administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, le partenariat stratégique répond aux besoins de soutien des Forces royales air, apprend-on d’un communiqué de Blueberry publié jeudi.

Ce projet représente la première réalisation de la récente loi visant à permettre au Maroc de développer une activité militaro-industrielle et de défense et d'en tirer des bénéfices stratégiques et économiques, ajoute-t-on. Il prévoit la construction d’un centre de maintenance, de réparation, de révision et de mise à niveau (MRO&U) ultramoderne de 15 000 m2 pour les avions et les hélicoptères militaires des plateformes Lockheed Martin à l'aéroport de Benslimane et soutient la création de 300 emplois. Les premières activités de maintenance devraient commencer cette année sur le Lockheed Martin C-130, ajoute-t-on.

«Notre groupe a 50 ans d'expérience dans la maintenance, la réparation et la mise à niveau d'avions tels que le C-130 et le F-16», a déclaré Stéphane Burton, PDG du groupe Blueberry. «Nous sommes extrêmement fiers de commencer ce nouveau partenariat avec le Maroc et Lockheed Martin, en offrant des services de soutien de haute qualité pour l'armée de l'air marocaine. Nous sommes très heureux de voir MAM rejoindre notre réseau international de solutions MRO&U, apportant des opportunités de développer une nouvelle expertise sur d'autres plateformes».

Danya Trent, vice-présidente de Lockheed Martin - Programme F-16 a déclaré que «cette coopération importante est le résultat de plusieurs années d'évaluation et de discussions qui garantiront que le Maroc reçoive les meilleures installations industrielles, équipements, formations et certifications possibles pour soutenir les exigences de maintien en puissance de l'Armée de l'air royale marocaine».

Le groupe Blueberry opère au Maroc depuis 2012 à travers sa filiale Sabca Maroc, qui a récemment annoncé son investissement de plus de 180 millions de dirhams dans la construction d'une chaîne d'assemblage des aérostructures Pilatus, Airbus et Dassault à Nouaceur. Elle a également participé à la modernisation de ses avions Dassault Mirage F1 et Alphajet du Royaume.